L’Ucraina deve vincere Se cadesse | c’è da credere nella moderazione di Putin? 

(Di lunedì 13 febbraio 2023) "Bisogna avere un problema per parlarne in continuazione” scrive Arthur Chevallier, i cui ultimi libri sono “Napoléon et le bonapartisme” (Que sais-je?) e “Les femmes de Napoléon” (Grasset). “Fin dall’inizio dell’invasione del, gli estimatori di Vladimir Putin si sono fatti beffe dei sostenitori di Volodymyr Zelensky: degli ingenui, dei creduloni, degli imbecilli, insomma, secondo il loro vocabolario, dei democratici. Ma la guerra è andata avanti, i crimini e l’incapacità dell’esercito russo sono venuti a galla: i difensori di una linea dura contro il Cremlino non potevano più essere qualificati come degli stupidi, così sono diventati dei ‘guerrafondai’ irresponsabili, degli spacconi pronti a trascinare la Francia e l’Europa in un conflitto su vasta scala. Diverse capitali occidentali, tra cui Londra, Berlino e Washington, hanno fatto un passo in avanti ...