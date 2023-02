Luca Tommasini | chi è la madre Lina | “È stata in coma | l’aveva colpita mio padre”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023)è legatissimo allaPasquadetta: nel corso del tempo il loro rapporto si è consolidato a causa del clima tempestoso che si respirava in casa a causa di episodi violenti con protagonista il. Il coreografo sarà tra gli ospiti della prima puntata settimanale del salotto televisivo condotto da Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. In un precedente intervento proprio nel talk della Rete Ammiraglia insieme allaaveva ripercorso la sua infanzia, quando muoveva i primi passi nel mondo della danza, realizzando anche il sogno di Pasquache non aveva potuto approcciarsi alla disciptanto amata. Ildi ...