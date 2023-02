Luca Onestini durissimo contro Matteo Diamante | “Viscido | cogl*one”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Mancano poche ore alla trentreesima puntata del Grande Fratello Vip 7, ma i vipponi continuano a creare dinamiche, discutere e creare schieramenti senza sosta. Questo pomeriggio è stato il turno di, che riunito in cortiletto con le sue zabettas ha duramente criticatoe ovviamente anche Nikita Pelizon. Vediamo che cosa ha detto. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7a ruota libera: “, deficiente, Fuori di testa” Giaele Sofia De Donà l’altro giorno ha parlato in sauna a. I due si conoscono da prima del suo ingresso nella Casa, come lei stessa aveva raccontato mesi fa. Prima dell’ingresso della “miliardaria” al GF, si erano sentiti telefonicamente e lui aveva ...