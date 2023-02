Lozano | “Sì | il gol mi manca ma ringrazio Spalletti per la fiducia”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHirvingcommenta il successo sulla Cremonese. Il messicano è stato nuovamente preferito titolare, da, nella formazione iniziale. Queste le sue parole: “Abbiamo disputato una partita molto buona, siamo stati bravi a cercare con continuità il successo e abbiamo conquistato 3 punti preziosi.per lache mi sta dando, so che ha stima delle mie capacità e sta puntando molto su di me. Seguo tutte le sue indicazioni e cerco di dare sempre il massimo. La nostra forza è quella di lavorare tanto giorno per giorno. Non dobbiamo mai fermarci, questa è la strada giusta da seguire fino alla fine“. Ma ail gol? “Miil gol, però arriverà. Il calcio è così, l’importante è ...