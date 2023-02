Lozano non ci sta | il messicano commenta la mancata espulsione nella Cremonese

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti continua a vincere e convincere allo Stadio Diego Armando Maradona, e lo fa anche nel segno di Hirving, autore quest’oggi di una prestazione superlativa. Nessun gol e nessun assist per l’attaccante azzurro, ma tanto sacrificio e tanta disponibilità a servizio dei suoi compagni di squadra. Intervenuto al termine della sfida tra Napoli eai microfoni di Dazn da bordocampo, Hirvinghato la sua prestazione odierna. L’attaccanteha, inoltre, sottolineato l’astinenza dal gol che manca ormai da più di 3 mesi – 2-0 con l’Empoli – e ribadito ancora una volta la sua volontà di continuare a far meglio.NapoliNapoli-ai ...

"Ringrazio Spalletti per la fiducia che mi sta dando, so che ha stima delle mie capacità e sta puntando molto su di me" Hirving Lozano commenta il successo sulla Cremonese: "Abbiamo disputato una part ...E se anche Lozano si mette a correre, a sbattersi e a dare una mano, tutto diventa più facile. Come se non bastasse, poi, Luciano Spalletti ha trovato la formula magica della felicità che passa ...