Lozano | “Mi manca solo il gol | ma arriverà il calcio è così”

Moviola Napoli - Cremonese, episodio Vasquez -L'ex arbitro ha analizzato il mancato secondo giallo per Vasquez ad inizio secondo tempo dopo un fallo su.

L'attaccante del Napoli Hirving Lozano ha analizzato la vittoria per 3-0 contro la ... Ringrazio il mister che mi fa giocare, mi rende felice, ma devo lavorare tantissimo". Ti manca il gol "Mi manca ...«Abbiamo fatto benissimo fin qui lavorando giorno per giorno, ma possiamo ancora migliorare». Hirving Lozano prova a prendersi il Napoli. Il messicano gioca ancora da titolare contro ...