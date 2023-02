L’ovvietà dell’astensionismo record | questa classe politica è imbarazzante

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Roma, 13 feb – I dati non mentono mai. Il primo ci dice che alle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia, il centrodestra ha vinto a mani basse, mentre la sinistra è pressoché scomparsa dai radar, come ampiamente previsto. Il secondo, sconfortante per tutti i partiti, ci conferma una tendenza a cui assistiamo ormai da anni e che stavolta ha superato qualunque previsione: l’astensionismo. L’affluenza è difatti crollata in entrambe le regioni, con una media del 39,81%: il 37,20% in Lazio e il 41,61% in Lombardia. Il dato lombardo, quasi per paradosso, risulta però ancora più scioccante: è il più basso in 53 anni. L’affluenza più bassa fino ad ora si era registrata nel 2010, quando in Lombardia aveva votato il 71,9% degli aventi diritto. Mentre nel 2018 ai seggi in Lazio si era recato il 66,55% degli aventi diritto, in Lombardia il 73,81%. Tutte le (ovvie) ...