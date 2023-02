Lombardia | Salvini scherza con Fontana | ' chiudiamo | ma non alla Sanremo'

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Milano, 13 feb. (Adnkronos) - Il leader della Lega Matteocon il presidente uscente della Regione, Attilio, rievocando il festival di. In un video che i due hanno girato nella sede di via Bellerio, dov'erano in attesa dell'esito dei primi risultati elettorali,salutacon una calorosa stretta di mano. ", ma non. Solo con la mano", dice riferendosi probabilmente al bacio tra Rosa Chemical e Fedez nella serata finale del festival, che ha sollevato molte polemiche.

Lo dice il segretario della Lega e vice premier Matteo, in una dichiarazione video. 13 febbraio 2023Milano 13 febbraio 2023 Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vice Premier Matteoha votato nel suo seggio a Milano per le regionali in

Lombardia, Salvini: buon governo Fontana confermato a furor di popolo Tiscali Notizie

Regionali Lombardia, Salvini ha votato nel suo seggio a Milano - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Regionali Lombardia, il voto di Matteo Salvini a Milano ilmessaggero.it

Regionali Lombardia, Salvini beccato al seggio: con chi era Liberoquotidiano.it

Nel centrodestra va sottolineata la crescita della Lega di Matteo Salvini che raccoglie più del 15 per cento contro il 13 delle politiche su base regionale in Lombardia. (Liberoquotidiano.it) ...Milano, 13 feb. (Adnkronos) – Il leader della Lega Matteo Salvini scherza con il presidente uscente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rievocando il festival di Sanremo. In un video che i due ...