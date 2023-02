Lombardia | Salvini | ' riconfermato a furor di popolo buongoverno Lega e centrodestra'

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Milano, 13 feb. (Adnkronos) - "Possiamo dirvi grazie, grazie, grazie? Grazie ai lombardi che hannodiildellae dele soprattutto di Attilio Fontana, dopo anni impegnativi". Così il leader della, Matteo, in un video diffuso poco prima che il presidente uscente della Regione, Attilio Fontana, lasciasse la sede di via Bellerio per raggiungere Palazzo Pirelli, dov'è atteso per le dichiarazioni post voto.

Milano 13 febbraio 2023 Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vice Premier Matteoha votato nel suo seggio a Milano per le regionali inLazio e, centrodestra a valanga: Rocca e Fontana oltre il 50% La prima foto del doppio trionfo del centrodestra la pubblica in tempo reale Matteo. Il leader della Lega, ministro ...

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un video diffuso poco prima che il presidente uscente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, lasciasse la sede di via Bellerio per raggiungere Palazzo ...Anche il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nella sede del partito a Milano in via Bellerio. Il vice premier attenderà qui lo spoglio delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio. In via ...