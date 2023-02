Lombardia | Majorino | “Spero che il dialogo col M5s vada avanti Alleanza tra le tre forze di opposizione necessaria per battere la destra”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “Qui inabbiamo aperto una fase dicon il Movimento 5 stelle che mi auguro che. C’è stato molto rispetto da parte del M5s e mi auguro che ilprosegua”. Lo ha detto il candidato alla regione, Piefrancesco, commentando l’esito delle regionali. “Ma soprattutto mi auguro che le tredi opposizone si impongano su una cosa – ha aggiunto– in questa fase storica, quando c’è il turno unico, se non ti unisci vince la”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

In, Fratelli d'Italia è primo partito con il 26,6%, seguono il Pd con il 21,2%, la Lega ... Al 4,6% Azione - Italia Viva, al 4,4% il Movimento Cinque Stelle, al 4,4% lista civica...Regionali ine nel Lazio , i risultati in diretta: gli scrutini . I dati delle proiezioni consolidano ... raggiunge il 54,4% delle preferenze, seguito da Pierfrancesco(centrosinistra ...

Regionali Lombardia: Majorino piace ai giovani, Fontana ai più maturi Agenzia ANSA

Regionali Lombardia, i risultati delle elezioni: Fontana verso la vittoria - la Repubblica La Repubblica

Lombardia, Majorino: "Terzo polo Giudizio elettori spietato con Moratti" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Regionali Lombardia, Majorino: «La vittoria della destra è netta» Corriere TV

“Siamo di fronte a un’altra vittoria della destra in Lombardia”. Majorino ha telefonato a Fontana per complimentarsi della vittoria – “come è giusto fare” aggiunge – che è solo in parte macchiata dall ...C’è stato molto rispetto da parte del M5s e mi auguro che il dialogo prosegua”. Lo ha detto il candidato alla regione Lombardia, Piefrancesco Majorino, commentando l’esito delle regionali. “Ma ...