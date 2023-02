Lombardia a destra | Majorino | ' Fallimentare la scelta del Terzo Polo di rompere'

Per lale elezioni regionali in Lazio ehanno superato ogni più rosea aspettativa , anche quelle delineate dai sondaggi delle ultime settimane. Francesco Rocca e Attilio Fontana hanno ...'La vittoria dellae' netta ma non e' una analisi semplice. Io mi dimettero' da parlamentare europeo per rimanere in regione e per portare all'opposizione il mio contributo'. Lo ha detto Pierfrancesco Majorino, ...

Alle elezioni regionali in Lombardia ha vinto la destra Il Post

Regionali Lombardia, reazioni a caldo: vincono destra e astensione, a sinistra serve un Big Bang Il Fatto Quotidiano

Regionali Lombardia, Fontana e la destra riconfermate con oltre il 50% Il Fatto Quotidiano

Lombardia, Fontana viene confermato presidente: vince la destra WIRED Italia

Regionali in Lombardia e Lazio, destra avanti con Fontana e Rocca - ItaliaOggi.it Italia Oggi

L’ex presidente della Croce Rossa, appoggiato da tutto il centro destra, ha per ora un vantaggio che tocca ... Una vittoria che si specchia con quella della regione Lombardia dove il centro sinistra, ...La destra si conferma, come atteso, maggioritaria, Giorgia Meloni vince, ma forse non stravince e la Lega resiste. Questo si può dire, dopo le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio, a proposito ...