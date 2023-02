Lolita Lobosco 2 replica ultima puntata su Rai Premium e in streaming | riassunto episodio 6 “Ultimo atto”

Ascolti 12 febbraio 2023 in prima serata su Rai1 l'ultima puntata de Le Indagini di2 ha conquistato una media di 5.307.000 spettatori pari al 28.9% di share. Su Canale5 Famiglia all'improvviso Istruzioni non incluse 1.506.000 (8.2%). Su Rai2 N. C. I. S. Los Angeles ...Ascolti tv 12 febbraio: più di 5 milioni di telespettatori per il finale della fiction con Luisa Ranieri Nello specifico, a seguire l'ultima puntata disono stati esattamente 5milioni ...

Autovelox, Luisa Ranieri: "La Bianchina di mia madre e di Lolita Lobosco" La Gazzetta dello Sport

Lolita Lobosco e Bari sul palco di Sanremo 2023: lo sketch in dialetto «Wagliò vin do» La Gazzetta del Mezzogiorno

Incanto a Sanremo per Luisa Ranieri. Questa sera l’ultimo atto della sua Lolita Lobosco ILSIPONTINO.NET

Lolita, doppietta da record di ascolti: Luisa Ranieri da Sanremo all’ultima puntata della fiction di Rai Uno Corriere del Mezzogiorno

Tutto lo lasciava immaginare, ma ora c’è anche la conferma ufficiale. La terza stagione di Lolita Lobosco si farà: il set con le indagini del vicequestore nato dalla creatività della scrittrice ...(Adnkronos) – Gli ascolti della serata di ieri, domenica 12 febbraio, premiano ‘Le indagini di Lolita Lobosco’ con Luisa Ranieri su Rai1 che chiude con l’ultima puntata della stagione a quota ...