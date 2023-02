Logistica | in Alis entra Cereal Docks | gruppo italiano leader nella prima trasformazione agro-alimentare

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “E’ un grande orgoglio poter annunciare l’ingresso indi, vera eccellenza del made in Italy eindustriale. Questa importante adesione rappresenta senza dubbio un valore aggiunto per la nostra Associazione, che cresce sempre più in modo trasversale tra tutte le filiere collegate allae che può contare da oggi sull’esperienza, la professionalità e la visione innovativa di unin così forte espansione. Mi congratulo inoltre conper la scelta di divenire una Società Benefit, perseguendo rilevanti finalità di beneficio comune ...