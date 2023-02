Lobotka sostituito | il bellissimo gesto di Spalletti che in pochi hanno visto

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Stanislavè statoal minuto 86 di Napoli-Cremonese, al suo posto Lucianoha inserito Diego Demme. Anche perc’è stato un minimo di riposo durante la sfida Napoli-Cremonese. Il giocatore slovacco è forse l’unico vero insostituibile della rosa partenopea.si affida a lui per far girare la squadra e non riesce a rinunciarci quasi mai, anche perché non ci sono altri giocatori con le sue caratteristiche.detta i tempi, difende e fa girare la squadra, riuscendo ad uscire anche da situazioni molto complicate. Movimenti che danno al Napoli la possibilità di creare grandi pericoli in fase d’attacco.però deve pensare anche a gestire un po’ le forze,che il Napoli giocherà con il Sassuolo ...

... durante l'incontro, molti giocatori della rosa che sono entrati bene e subito in partita, dando il loro contributo, e si è rivisto Demme che haa pieno titoloche ha disputato una ...salta con il passaggio e sa che creare superiorità numerica in mezzo al campo è la cosa più ... Zielinski quando non gioca bene te ne rendi conto e spesso viene. Le parole di De ...

Lobotka-Napoli, rinnovo in vista: il suo attuale contratto verrà ... CalcioNapoli24

Bucciantini: “Spalletti e Giuntoli hanno creato una creatura perfetta ... Per Sempre Napoli

L'azione del gol di Elmas è da manuale del calcio - ilNapolista IlNapolista

Spezia-Napoli, le Pagelle Brillanti: date il 41 bis a Lobotka Sport del Sud

'Concentrazione massima'. Napoli carico per la Salernitana, Lobotka e Di Lorenzo sul pezzo (FOTO) AreaNapoli.it

Tutto ruota attorno a Stanislav Lobotka, che è ovunque e te lo ritrovi non solo a centrocampo ma anche in difesa, sulla trequarti e in ogni classifica dove si evidenziano doti come palleggio, profondi ...