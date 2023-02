“Lo urliamo!” | annuncio da brividi a Uomini e Donne | arriva una straordinaria sorpresa

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Momento ricco di grande emozione vissuto dietro le quinte di, una notiziache ha fatto impazzire tutti. Durante gli anni di messa in onda il programma diha permesso al pubblico di assistere alla nascita di numerose storie d’amore, ma allo stesso tempo conoscere numerose persone/personaggi che hanno deciso di raccontare la loro storia, trovando un secondo successo sui social network.– AltraNotizia – Fonte Foto GoogleNon a caso, nel mirino dell’attenzione dei media troviamo una delle corteggiatrici che più di altre negli anni passati ha dominato la scena del programma, ma anche quella dei social, lasciando senza parole il pubblico anche per via del modo in cui la sua vita è cambiata in modo ...