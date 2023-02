Lo scrittore Antonio Sauchella incanta l’Hug-hub giovani di Guardia Sanframondi

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBilancio più che positivo per il quinto appuntamento della kermesse letteraria “In, si legge!” che ha visto protagonista losannitache si è tenuto venerdì 10 febbraio presso-hubdi via Filippo Maria Guidi in. Lo, autore di “Alba Di Carta – Memorie di una prigionia” (Edizioni 2000diciassette)si è alternato, nella serata di venerdì, nella narrazione letteraria con il docente e teologo Christian D’Occhio. Una testimonianza cruda e commovente dellodi origini torrecusane che ha visto l’inferno ma è riuscito ad uscirne diventando un esempio di forza e di responsabilità soprattutto per le ...

... "Come se il capolavoro di un grandefosse tale solo per le copie vendute. Manca un ... Pessimo", dice in un'intervista a La Stampa a firma diBravetti. Mieli alla presidenza Rai Sgarbi ...... ora' di Elvio Fassone, edito nel 2015 da Sellerio, il prossimo testo sarà il romanzo di... per gli studenti delle medie, corsi di lettura e scrittura, gestiti dalloDaniele Nicastro ,...

Lo scrittore Antonio Sauchella incanta l'Hug-hub giovani di Guardia ... anteprima24.it

Ritratti: scrittori del nostro tempo Maurizio Piscopo incontra Antonio ... Ripost

Antonio Benvenuto: insegnante, giornalista, scrittore ed editore Ecodellojonio

CIS della Calabria, incontro con lo scrittore Antonio Salvati Reggio TV

Paolo di Paolo ricorda Antonio Tabucchi a dieci anni dalla morte ... Gazzetta di Reggio

Esce martedì 15 per Einaudi «L’umanità è un tirocinio», un memoir (o quasi) dello scrittore napoletano. I ricordi e i libri, «Cuore» che faceva piangere e poi ridere: è la vita Così Domenico Starnone ...Il nome dello scrittore cileno Antonio Skarmeta è conosciuto dal pubblico italiano per aver ispirato con il suo romanzo Il postino di Neruda con Troisi, in Cile già portato sullo schermo nell’83 con ...