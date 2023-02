“Lo dico alla mamma di Blanco” Sanremo 2023 | le parole di Luciana Littizzetto sul cantante

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023), la letteradi. Presentazione del nuovo singolo delsul palcoscenico dell’Ariston, poi l’imprevisto. La 73esima edizione del festival diè diventata spesso scenario di colpi di scena, primo tra tutti la reazione diin preda a una crisi di rabbia per essere andato incontro a un problema tecnico degli auricolari nel bel mezzo della sua performance.scrive una letteradi. Rose ovunque sul palcoscenico die Gianni Morandi con tanto di scopa in mano ad aiutare lo staff del Festival per ripulire tutto nel ...