LIVE – Sampdoria-Inter 0-0 | ricomincia il secondo tempo! Primo cambio Inzaghi

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 febbraio 2023)è l’incontro valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022-2023: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simonesfida laallenata da Dejan Stankovic. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo:, 22ª giornata Serie A: segui la partita in diretta Segui-News.it 24/7 su tutte le piattaforme NON SOLO– Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui-News.it sul sito ...