LIVE Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs 27-21 | Super Bowl 2023 in DIRETTA | risultato ancora incerto | si decide tutto nel quarto quarto!

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.25protagonista Smith-Schuster che porta palla per la terza volta in questo drive. 14.15trovati Smith-Schuster per il primo down. 14.40 Si comincia dalle mani di Mahomes che trova Smith-Schuster. Squadre già in campo, giàpronto per ile ultimo. FINISCE IL TERZO! SINELFINALE! 2.45 Fermato stavolta dopo la corsa Pacheco. 7.28 Sembra aver reagito al momento più difficile Mahomes e ora isono tornati sotto. 9.30 Elliottdi andare per i pali per i tre punti: 27-21 per gli. 11.16 TOUCHDOWNNNNNNNNNNN! PACHECO SULL’INSERIMENTO ...