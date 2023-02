LIVE Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs 24-14 | Super Bowl 2023 in DIRETTA | Hurts e compagni superiori nel primo tempo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.29 Spettacolare l’inizio del concerto di Rihanna che viene portata su con un palco “volante”. 2.27 Sta per essere allestito il palco per il concerto di Rihanna. 2.25 Sarà fondamentale perrecuperare un buon Mahomes: le speranze di rimonta passano soprattutto da lui. FINISCE IL! Secondo quarto dominato dagliin difficoltà e Malhones non è al meglio. A breve il concerto con Rihanna. 0.00 Dentro la trasformazione di Elliott! 24-14all’intervallo. 0.15 Brown porta la palla fuori per fermare ancora il. 0.23 Time-out per gliin questo finale di ...

