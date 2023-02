Liv Morgan | “Ho acquistato la tenuta da ring per la Rumble all’ultimo | mi è venuta un capitale”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Livsperava di vincere anche la Royalfemminile di quest’anno. Sfortunatamente, è stata fermata nei suoi sforzi da Rhea Ripley, la sua ex compagna di tag team, che l’ha eliminata per ultima vincendo il match sabato 28 gennaio. Parlando all’Out Of Character podcast, laha rivelato di aver dovuto acquistareminuto la suadaper la. Le sue parole “Ho sborsato 4.000 dollari, ma era con consegna urgente e notturna. Di solito pago dai tre ai cinquecento dollari per il set… Ma il materiale è bellissimo e immacolato, e lo pagherei di nuovo per avere lo stesso prodotto. Fanno i costumi del tour di Megan Thee Stallion o i costumi di Halloween di Hayley Bieber. Producono un sacco di abiti per musicisti, ...