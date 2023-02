L' Italia torna da Twickenham sconfitta ma non ridimensionata

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sullo schermo dello stadio, la cattedrale del rugby dell’emisfero nord (quella australe è decisamente Eden Park, ad Auckland, Nuova Zelanda) c’è scritto 56:25. È il momento che la Nazionalena aspettava dal minuto 67 di un’-Scozia giocata a Firenze il 14 novembre del 2020:in campo Jake Polledri. Due anni e tre mesi di recupero mentale e psicologico, perché quell’intervento in cui Jake rimane a terra vengono portati via tutti i legamenti del ginocchio destro e vengono lesionati il polpaccio, la tibia, il perone e, soprattutto, le terminazioni neurologiche. Da quel pomeriggio passano ventisette mesi. Ventisette mesi in cui la terza linea azzurra ha vissuto anche la morte improvvisa del fratello, Sam. Ventisette mesi che avrebbero messo alle corde chiunque, in cui ha dovuto reimparare a ...