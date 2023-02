L' Inter non passa al Ferraris | 0-0 con la Samp Il Napoli a +15

Mi prendo la prestazione ma chiaramenteposso essere contento"., Inzaghi: "Barella - Lukaku Cose da campo". In merito al diverbio tra Lukaku e Barella , Inzaghi risponde così: "Sono ...... "Qeusto è un punto che vale tantissimo, contro giocatori fantastici quali sono quelli dell'. Noi ci siamo e anche questa sera abbiamo fatto vedere chemolliamo niente. Hanno avuto tante ...

Lukaku-Barella lite e insulti in Sampdoria-Inter: «Basta non ti permettere» Corriere della Sera

L'Inter non sfonda, con la Sampdoria è 0-0 Inter - News Ufficiali

L'Inter non passa al Ferraris: 0-0 con la Sampdoria e -15 dal Napoli La Gazzetta dello Sport

Inter, Inzaghi: "C'è delusione, non sono contento del risultato" - Sportmediaset Sport Mediaset

Samp-Inter 0-0, nerazzurri non passano a Genova Adnkronos

Stankovic e Inzaghi, ex laziali (e compagni) doc, si sono presi involontariamente un punto a testa, rinviando ad altre occasioni la soluzione delle loro problematiche. Nelle prime fasi la partita ...Gli ho chiesto solo che fosse un pezzo semplice, orecchiabile. Non amo il rap, perché sono vecchio». Mica tanto, a giudicare dalle sue recenti performance. E poi lei è rock. «Sono libero come il mio ...