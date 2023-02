L’Inter frena contro la Samp Napoli | distacco record | +15

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Nell’era dei tre punti a vittoria, il più ampiotra prima e seconda classificata è il +22 cherifilò alla Roma nel 2006/07. Alla ventiduesima giornata, il margine però era di ‘sole’ 8 lunghezze. Dopo ventidue partite di questa stagione, ildi Luciano Spalletti ha già 15 punti in più della seconda classificata,. La squadra nerazzurra di Simone Inzaghi non è andata oltre uno 0-0 scialbo e senza emozioni al Ferraris. E’ l’ex Dejan Stankovic a sgambettare Lukaku e compagni. L’attaccante belga parte dal 1?, ma la sua partita dura sessantasei minuti. Non basta per evitare il secondo pareggio in trentuno partite dei nerazzurri. Eppure l’inizio delsembrava incoraggiante con tre occasioni in cinque minuti sui piedi di Lukaku, Mkhitaryan e Lautaro. Al 19? altro errore: ...