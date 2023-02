L’incendio del cinema Statuto | 40 anni fa

... negli ultimi giorni, nei cieliNord America . Si tratta di ... Per esempio perché'ultimo oggetto non identificato abbattuto, ...nei motori potrebbe metterli fuori uso e causare un. Altro ...I VigiliFuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga ... per unscaturito da un tetto a Pradalunga in via ... i pompieri hanno proceduto a bonificare e mettere in sicurezza'...

Quarant’anni fa l’incendio del cinema Statuto, a Torino fu la più grande strage dal dopoguerra La Stampa

Incendio del cinema Statuto di Torino: gli eventi in programma a 40 anni dalla tragedia TorinoToday

40 anni dopo. Il rogo del Cinema Statuto tra misteri, legge e fatalità Il Torinese

Incendio boschivo tra la Gardesana Occidentale e la Ponale: al ... l'Adige