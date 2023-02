L’importante coming out del calciatore Jakub Jankto

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il, che tra il 2014 e il 2021 ha giocato in Italia con Ascoli, Udinese e Sampdoria, ha fattoout. Il 27enne, che ora indossa la maglia dello Sparta Praga, ma è in prestito dal Getafe, ha pubblicato su Instagram un video in cui ha dichiarato apertamente il suo orientamento sessuale. In un ambiente tradizionalista come quello del calcio maschile, dove sono pochissimi i giocatori che hanno parlato in pubblico della propria omosessualità – perlopiù per timore di ritorsioni a livello professionistico e perché, da decenni, viene incoraggiata una cultura omofoba e machista – quello del centrocampista ceco è un messaggio molto importante. Nel filmato social si può vedereaffermare: Ciao, sono. Sono gay ...