L’ex Udinese Jankto fa coming out | “Sono gay e non voglio più nascondermi”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 13 febbraio 2023) In un’intervista del 2018 l’attuale centrocampista della Spal ed ex stella della Roma tra il 2013 ed il 2018, Radja Nainggolan, parlò della questione gay nel calcio e di come molti avevano paura di dichiararsi: ““I calciatori gay non rivelano di esserlo, si vergognano. In quel caso al giorno d’oggi saresti un uomo finito. In questo mondo, se ci fosse veramente qualcuno gay, non si sentirebbe a proprio agio, perché il calcio è noto per le belle donne”. Negli ultimi anni, però, la tendenza sembra essere cambiato e, finalmente, molti calciatori stanno liberamente esprimendo il proprio orientamento sessuale senza alcun timore o pregiudizio. Tra gli ultimi c’è stato un terzino classe ’99 dell’Adelaide United, squadra australiana, Joshua Cavallo, che ha pubblicamente dichiarato di essere gay, ed a lui, poi, siaggiunti molti altri. Jakub ...