L’ex Udinese e Sampdoria Jankto fa coming out | “Sono gay | non voglio più nascondermi”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Con un video pubblicato sui social nel pomeriggio di lunedì 13 febbrraio, il centrocampista Jakubha fattoout, diventando il terzo calciatore professionista dopo l’australiano Josh Cavallo e l’inglese Jake Daniels ad annunciare pubblicamente la propria omosessualità. Il ventisettenne ceco, oggi allo Sparta Praga (in prestito dal Getafe), ha un lungo passato in Serie A alle spalle: dal 2014 al 2021 ha giocato con, Ascoli e, raccogliendo quasi 200 presenze tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, segnando 25 gol. Nel 2018 inoltre era stato vicinissimo a trasferirsi all’Atalanta per 13 milioni di euro, prima che la trattativa naufragasse, finendo in blucerchiato. “Come tutti gli altri, ho punti di forza, ho punti deboli, ho una famiglia, ho i miei amici. Ho un lavoro che da anni faccio al mio ...