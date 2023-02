L’ex Udinese e Sampdoria Jankto fa coming out | «Sono gay e non voglio più nasconderlo» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 febbraio 2023) «gay e nonpiù». Cosìcentrocampista diJakubfa il suoout su Instagram, condividendo con il mondo i pensieri sulla libertà di amare chi si vuole, senza pregiudizi. «Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza. Ho le mie debolezze. Ho una famiglia. Ho i miei amici», ha scritto il centrocampista oggi allo Sparta Praga. «Ho un lavoro che svolgo come meglio posso, da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, anche iovivere la mia vita in libertà». E ancora: «Senza paura. Senza pregiudizi. Senza violenza, ma con amore». Poi la dichiarazione conclusiva sulla omosessualità che il 27enne non ha più intenzione di tenere nascosta. Il ...