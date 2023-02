L’Europa impone le case ecologiche | uno schiaffo al patrimonio artistico italiano

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Via libera dell’Unione europea alla svolta ecologica delle abitazioni. Per Lega e Fratelli d’Italia questo è unoall’edilizia storica del nostro Paese. Con 49 voti a favore, 18 contrari e 6 astenuti il primo passo verso legreen è stato compiuto.le– IlovetradingLa Commissione per l’Industria del Parlamento europeo ha dato il primo via libera alla discussa proposta di Direttiva Ue che punta ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici che, secondo gli esperti del settore, oggi sarebbero responsabili del 35% delle emissioni di gas serra in Europa. Il testo prevede che gli immobili residenziali raggiungano una classe di prestazione energetica minima di tipo «E» entro il 1° gennaio 2030 e «D» entro il 2033, per abbattere le emissioni di ...