Leucemia mieloide acuta | un passo in più verso la cura grazie a un sms

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Dal 13 al 19 febbraio una nuova campagna per la raccolta fondi, promossa dalla Fondazione Veronesi, finanzierà la ricerca su questo raro tumore del sangue: ecco come donare

È malato di una, ha gravi problemi cardio vascolari e di ipertensione, un'infiammazione cerebrale che gli ha portato gravi difficoltà di deambulazione, un ematoma aortico che ha ...Aumentata di 13 volte la sopravvivenza nei casi diacuta più difficili, grazie ad una nuova cura. Si tratta di pazienti anziani, fragili o che sono resistenti/refrattari ai farmaci. Con la nuova terapia, venetoclax (inibitore di BCL ...

Raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica per garantire cure mediche più efficaci contro la leucemia mieloide acuta. Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulla ...di essere affetto da Leucemia Acuta Mieloide. A questa diagnosi sono seguite visite, esami e colloqui e venerdì 12 gennaio 2023 è stato finalmente ricoverato in Ematologia a Ravenna per iniziare una ...