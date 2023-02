Lettera di uno studente 16enne | “L’Italia deve avere la voglia di ritrovare un’identità”

Leggi su tpi

(Di lunedì 13 febbraio 2023)di un lettore di TPI alla redazione: Ho 16 anni e scrivo perché sono ampiamente in disaccordo con l’ultima mossa di Zelensky, il quale si è comportato da protagonista nei confronti di quella che dovrebbe essere un’Europa unita e dalla quale lui sta pretendendo da troppo tempo gli aiuti militari. Come leggo su TPI, il presidente ucraino si è incontrato in forma riservata con Emmanuel Macron e Olaf Scholz, parlando solo con Francia e Germania di questioni che riguardano l’Europa intera e per le qualiha purtroppo sempre dato il suo contributo, con i soldi dei suoi stessi cittadini spesi in armi per difendere un altro paese in nome di una solidarietà opportunista e falsa. In politica estera, a prescindere da chi ci sia al governo, bisogna sempre fare e volere gli interessi del proprio paese. È dunque gravissimo il fatto che Giorgia ...