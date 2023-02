L’eredità | Lazza e Amadeus ricreano un momento indimenticabile dello show | “Per me è la cipolla”

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023,hanno ricreato una scenetta cult de, programma condotto dallo stesso direttore artistico e conduttore della kermesse canora. Nel dietro le quinte, il cantante di Cenere (piazzatosi seconda) ha rievocato la scenetta celeberrima di Pedro e della sua risposta “Per me è la. ” Ecco il video. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IntrashTtenimento 2.0 (@intrashttenimento2.0) Il giovane cantante si avvicina ad Ama e gli dice: “Senti, io non vedo l’ora di andare a mangiare pasta e fagioli, ti dico la verità. Perché per me è la”. Il conduttore è risultato molto divertito da uno sketch che ha segnato la sua carriera e che l’avrà fatto tornare indietro di tantissimi ...