L’emiro del Qatar a Roma | gas e non solo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) È iniziata la visita in Italia deldel, Tamim Bin Hamad Al-Thani. Lo Sceiccoiota ha incontrato oggi al Quirinale in visita ufficiale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intrattenendosi successivamente a colazione. Erano presenti all’incontro il vicepresidente del Consiglio dei ministri – ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Tema centrale della visita la cooperazione in campo energetico tra i due Paesi e il suo sviluppo. L’Italia è alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento energetico e Doha è un partner importante. Ilè un partner energetico già importante per Italia ed Europa, e si prevede che il suo contributo alle forniture di gas tramite il Gnl aumenterà ancora nei prossimi anni. ...