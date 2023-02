Lega e Forza Italia tirano un sospiro di sollievo | non c' è stata la valanga Fratelli d' Italia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Non c'è stato il cosiddetto effetto "bandwagon", la tendenza, spesso irresistibile, di salire in massa sul carro del vincitore :d’non ha asfaltato gli alleati, non li ha cannibalizzati,...

La Lombardia è una regione strategica sia per lache perItalia. Tuttavia, è Fratelli d'Italia a superare i due alleati di coalizione confermando la leadership politica della premier ...... il partito di Giorgia Meloni ha vinto su tutta la linea, ma non ha 'cannibalizzato' gli alleati, dato che laè in ripresa rispetto alle politiche eItalia continua a rimanere a galla. '...

Con una differenza non da poco, però: non è più il suo partito, cioè la Lega, la prima forza della Regione, anche se Matteo Salvini può essere soddisfatto del 17%, risultato in netto calo rispetto al ...I risultati hanno anche mostrato i nuovi rapporti di forza politica all’interno e tra le coalizioni. Fratelli d’Italia è risultato il primo partito con il 23,4% in Lombardia e cresciuto al 32,4% nel ...