L' economia europea eviterà la recessione La profezia di Gentiloni

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L'sta rispondendo bene agli attacchi concentrici da parte di pandemia, crisi ucraina e rincaro dei carburanti. Il commissario europeo all', Paolo, rassicura sulla tenuta dell'del nostro continente che dovrebbe riuscire a evitare la. «La buona notizia è che l'dell'Ue è entrata in quest'anno con un passo migliore rispetto a quanto atteso e sembra in grado di scampare alla». Lo ha dichiarato il commissario europeo all', Paolo, nella conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche d'inverno della Commissione. «L'dell'Ue ha superato le aspettative lo ...

BRUXELLES - L'Ue è pronta a uscire dal tunnel della recessione. Anzi, quest'anno eviterà di caderci dentro. Le previsioni economiche della Commissionedanno una boccata d'ossigeno all'Unione. Nel 2023 la crescita per i 27 sarà dello 0,8 per cento e dello 0,9 per l'area Euro. Fino allo scorso autunno la stima si fermava rispettivamente allo 0,......5% nell'Eurozona e dell'1,6% nell'Unione. L'Ue taglia anche le stime dell'inflazione, nell'area euro al 5,6% nel 2023 in discesa al2,4% nel 2024. "L'dell'Ue ha superato le ...

