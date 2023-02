L’economia dell’Ue continuerà a crescere nel 2023 ma molto meno del 2022

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Nonostante l’invasione russa in Ucraina, il rialzo dei tassi e gli effetti dell’inflazione, neldell’eurozona crescerà dell 0,9 per cento nele quella italiana dello 0,8 per cento (1 per cento nel 2024). Secondo il commissario Ue alPaolo Gentiloni l’Ue riuscirà a evitare le recessione tecnica, ovvero quando il Prodotto interno lordo ha una variazione congiunturale negativa per due trimestri consecutivi, grazie alla tenuta del suo mercato del lavoro (il tasso di disoccupazione Ue è al minimo storico: 6,1 per cento) e al calo del prezzo del gas, ottenuto dopo un estenuante accordo tra i 27 Stati membri. «Nonostante shock avversi eccezionali,ha evitato la contrazione del quarto trimestre prevista nelle previsioni autunnali», si legge ...