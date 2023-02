(Di lunedì 13 febbraio 2023) L'sarebbe avvenuto mentre ildi 54 anni stava cercando di aiutare l'anziana, come faceva sempre, ad affrontare le scale dell'abitazione. A dare l'allarme è stato il marito della ...

L'sarebbe avvenuto mentre il figlio di 54 anni stava cercando di aiutare l'anziana madre, come faceva sempre, ad affrontare le scale dell'abitazione. A dare l'allarme è stato il marito della ...Dramma a Valgreghentino , in provincia di, dove una donna e suo figlio sono stati trovati privi di vita in casa . A fare la scoperta è ... L'ipotesi dell'domestico . Valgreghentino, la ...

Lecco, incidente col montascale: madre e figlio morti in casa TGCOM

Madre e figlio trovati morti a Lecco, ipotesi incidente domestico con il montascale: indagano i carabinieri ilmessaggero.it

Lecco, madre e figlio trovati morti in casa: l'ipotesi di un incidente con il montascale Open

Lecco, madre e figlio trovati morti in casa: ipotesi incidente Sky Tg24

Lecco, madre e figlio trovati morti in casa: forse la causa è un malfunzionamento del montascale per la carro… La Repubblica

Un terribile incidente domestico. Madre e figlio morti dopo essere caduti dalle scale. La tragedia si è consumata lunedì mattina in una villetta di Valgreghentino, a pochi chilometri da Lecco. A ...Sono Vilma Martinoli e il figlio Davide Bonesi le vittime di un probabile incidente domestico consumatosi questa mattina nella loro abitazione a Valgreghentino, un piccolo ...