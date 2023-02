Lecce | Sticchi Damiani | “Stanco di togliere soldi al club per sistemare lo stadio”

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “Sonodi doverrisorse al progetto tecnico per tamponare le crepe del Via del Mare. Ci ritroviamo per la quinta volta ad intervenire sulla tribuna est per renderla agibile integralmente, crescent incluso. Si tratta di un ulteriore intervento che ci costerà più di un milione di euro”. E’ la lamentela lanciata dal presidente del, Saverio, riguardo alla continua necessità di interventi per poter tenere aperti determinati settori delloVia del Mare. Come riportato dal “Quotidiano di Puglia”, il numero uno delsalentino si è detto stufo di una situazione che, a sua detta, toglie ingenti fondi al, i quali potrebbero essere destinati al progetto tecnico della squadra in Serie A. “Speriamo di riuscire ad ...