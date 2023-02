Le relazioni difettose – Perché lui non mi ama quanto lo amo io?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Cara Ester, Ti scrivo una domenica mattina di Febbraio dal mio monolocale Milanese, con davanti un vaso di tulipani ormai appassito per chiederti una spiegazione. Partiamo dall’inizio, Maggio 2022, prima uscita con un mio coetaneo di 28 anni per dimenticare una delusione cocente avvenuta qualche mese prima. Fin da subito c’è stata intesa, a cui si sono aggiunti appuntamenti con frequenza sempre più ravvicinata, che si ripetevano fino allo scorso weekend. Tutto è avvenuto col tempo, con la massima trasparenza e senza fretta. Nessuna necessità di metterci etichette, di accelerare i tempi, e di conoscerci con calma, con accordo di entrambe le parti. Si parla di una frequentazione arricchita, fatta di we passati fuori, di presenza costante anche quando non eravamo nella stessa città per tornare nei rispettivi paesi di origine e con aggiornamento costante di quello che avveniva nel ...