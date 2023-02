Le regionali e l’epifenomeno del “non voto” La riflessione di Celotto

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Negli ultimi anni, a ogni tornata elettorale ci sorprendiamo dell’astensionismo sempre maggiore. Un fenomeno preoccupante per la democrazia. Fino alle elezioni politiche del 1979, in Italia aveva votato sempre oltre il 90% degli aventi diritto. Per scendere all’86,3% nel 1994 e poi calare in maniera costante: 82,8% nel 1996, 78,1 nel 2008, 72,9 nel 2018 fino al 63,9 del 2022. Alle elezioni negli enti locali è andata anche molto peggio, con i sindaci anche delle grandi città che sono stati eletti spesso da meno del 50% degli elettori. Nel 2021 a Roma ha votato il 40.6 % degli elettori e a Milano il 47,7%. Ora allein Lombardia e nel Lazio, la prima giornata dialle 19 ha visto una affluenza al 26 e 24%, cioè meno della metà del 2018 (in cui si votava in una sola giornata e in abbinamento alle politiche). Dati davvero scarsi. Il calo della ...