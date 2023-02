Le Pagelle finali di Sanremo 2023

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Marco Mengoni (da twitter Ufficio Stampa Rai) Promossi 10 a Marco Mengoni. Era chiamato ad un grande risultato e ha saputo mantenere ogni promessa. Se il brano poteva giocarsela con altri, il mix tra l’interpretazione e il pregresso di carriera gli ha consegnato una vittoria schiacciante. Simply The best. 9 a Lazza. Alla vigilia, il pubblico si divideva in 2: c’era chi non sapeva neanche chi fosse e chi, invece, ascolta incessantemente le sue canzoni. E ora il salto, che non era riuscito dodici mesi fa a Rkomi, è arrivato. Quando nasce un amore. 8 a Tananai. E’ stato lungimirante a scegliere di proporsi in una veste completamente diversa rispetto allo scorso anno o al tormentone estivo che l’ha visto protagonista. Il pubblico boccia chi non si evolve. Vado al massimo. 8 a Amadeus. Il conduttore supera se stesso. Ha capito cosa il pubblico cerca e glielo propina senza troppi ...