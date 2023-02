Lazza annuncia le date dell’Ouvertour Summer 2023 | info biglietti

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Dopo il secondo posto al Festival di SanremoleA poche ore dal termine del Festival di Sanremo, che l’ha visto trionfare al secondo posto con Cenere (Island Records), l’aura diè sempre più potente. Gli oltre 10 MLN di stream macinati ad oggi su tutte le piattaforme sono segno inequivocabile di come l’artista dei record abbia marchiato a fuoco il palco dell’Ariston con un brano che ha letteralmente conquistato pubblico e critica, posizionandosi in cima alle classifiche di Apple Music e Spotify, dove Cenere è l’unico tra i sanremesi ad essere entrato nella Top 50 Global – attualmente salito alla posizione 29. Sull’onda di questo straordinario exploit, cresce sempre più ...

E a grande richiesta, il cantante e pianista milanese annuncia oggi il LAZZA OUVERTOUR SUMMER 2023: 13 imperdibili appuntamenti estivi in partenza a giugno. Bellinzona, Roma, Alba, Ferrara, Catania, L'Aquila, Rimini, Lanciano, Gallipoli, Olbia, San ...

E a grande richiesta, il cantante e pianista milanese annuncia oggi il Lazza Ouvertour Summer 2023 che infiammerà lo stage di Rock in Roma.