L’azione del gol di Elmas è da manuale del calcio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Al Maradona contro l’ostica e vispa Cremonese il Napoli ha costruito una vittoria di maturità non perdendo mai il “bandolo della matassa” e passando in vantaggio con un guizzo di alta classe di Kvara che dribbla gli avversari con le sue magiche finte di corpo e scaraventa in porta la palla con un diagonale rasoterra imperdibile facendo esplodere il Maradona e festeggiando il suo ventiduesimo compleanno nel migliore dei modi, con un abbraccio lungo e collettivo dei compagni che sottolinea la coesione monolitica di tutta la squadra. La Cremonese non ha mollato cercando il pareggio ma una benevolenza dell’arbitro che non ha ritenuto di andare a vedere al Var, il netto fallo in area su Kvara che aveva anticipato il difensore, arrivando nettamente primo sul pallone, prima di essere contrastato irregolarmente ha consentito ai grigio rossi di chiudere il primo tempo con un solo goal di ...