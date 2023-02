(Di lunedì 13 febbraio 2023) . Dopo il KO contro l’Atalanta, il presidente Claudiohatobiancoceleste domenica mattina a Formello: nessun pugno duro, ma ha cercato di stimolare i giocatori. Il presidente ha ricordato che la classifica vede la-2 dal terzo posto, e che non sono più ammessi errori nella rincorsaChampions. Dunque concentrazione e la serenità che in questo momento difficile per tornare a vincere in Europa e in campionato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il serbo è in scadenza con lanel 2024 e il futuro è tutto da scrivere. A dicembre come ...ha messo sul piatto un triennale da 5 milioni di euro (più bonus per sfiorare quasi i 6 milioni) ...In casatiene banco il rinnovo di Igli Tare: il presidentenon vuole rinunciare al ds albanese nonostante gli attriti con Sarri Claudionon ha nessuna intenzione di separarsi da Igli Tare ...

Lazio, crisi nello spogliatoio Il gesto di Lotito e Tare dopo il ko con l'Atalanta Calcio News 24

Il Comune apre a Lotito: Lazio al Flaminio Si può fare Calcio e Finanza

Colpaccio Lazio, Lotito tira fuori i soldi | Cifre irrinunciabili per il top player - Romanista Romanista

Lazio, Lotito non vuole rinunciare a Igli Tare a fine stagione Calcio News 24

Lazio, Lotito parla alla squadra. Dopo il KO contro l’Atalanta, il presidente Claudio Lotito ha parlato alla squadra biancoceleste domenica mattina a Formello: nessun pugno duro, ma ha cercato di ...La Serie A ha avuto la sua risposta: l'attuale bando per i diritti tv del massimo campionato non saranno rivisti e rimarranno in scadenza al 30 giugno 2024. La "legge Lotito" è stata infatti tagliata, ...