Lazio | elezioni regionali | chi sta vincendo

- Sarebbe nettissima la vittoria dell'ex - presidente della Croce Rossa, l'assessore alla Sanità delsarebbe qualche punto davanti alla candidata del Movimento ...Queste sono le percentuali snocciolate dal primo exit poll sullenelrealizzato da Opinio per la Rai, con Rocca del centrodestra che sarebbe nettamente in testa. Francesco Rocca (...

Elezioni Lazio e Lombardia. Instant poll: cdx avanti, Fontana-Rocca tra 48-52%. LIVE Sky Tg24

Elezioni Regionali 2023, i risultati di Lazio e Lombardia TGCOM

Affluenza regionali Lazio, ha votato solo il 42,9%: è il dato più basso di sempre Fanpage.it

Regionali Lazio, i risultati delle elezioni: Francesco Rocca avanti negli exit poll - la Repubblica Repubblica Roma

Elezioni regionali 2023 in Lombardia e Lazio: exit poll, il centrodestra verso la vittoria in entrambe le... Corriere della Sera

Alle ore 15 di lunedì 13 febbraio si sono chiuse le operazioni di voto per le elezioni regionali in Lombardia e Lazio. Secondo le prime rilevazioni dei principali istituti di sondaggi, la coalizione d ...ROMA (ITALPRESS) – Francesco Rocca e Attilio Fontana, candidati del centrodestra, sono in netto vantaggio alle elezioni regionali in Lazio e Lombardia, secondo i primi exit poll Opinio Italia per la R ...