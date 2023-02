Lazio | D’Amato scarica la batosta sui 5Stelle | «Sono loro i veri sconfitti Conte rifletta»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Quando sui teleschermi in sala scorrono le prime proiezioni con Francesco Rocca in netto vantaggio, a tenere compagnia ad Alessio, il candidato di Pd e Terzo polo, cisolo giornalisti. In compenso, nessun esponente della coalizione a suo sostegno. La sconfitta, si sa, è sempre orfana. E quella dell’ex-assessore alla Sanità di Zingaretti non fa eccezione. E dire che di motivi per non abbattersi ne avrebbe. A cominciare proprio dal dato elettorale, che lo dà (maproiezioni parziali) al 37 per cento. «Zingaretti vinse con il 32,9 per cento e ora le proiezioni ci danno più alti – sottolinea lui -. L’ultima volta è stato sufficiente per la vittoria, oggi no».: «Ho preso più voti di Zingaretti» Così com’è vero che il suo score personale è superiore a quello della somma raccolta dalle sue liste. ...