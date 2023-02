Lazio | D' Amato chiama Rocca e riconosce la sua vittoria

...voti di lista nel(campione 18%). FdI è il primo partito, al 31,2%. Segue il Pd, al 20,9%. Movimento 5 Stelle al 9,9% Forza Italia 8,7% Lega 8,6% Azione - Italia Viva 4,9% Lista civica D'...Il candidato per il centrosinistra, Alessio D', è tra il 30 e il 34%. Il candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione, Francesco Rocca, è oltre il 50,5% dei voti alle Elezioni Regionali. E' quanto si evince dagli exit poll ...

E il Terzo polo non sfonda In Lazio la crescita del centrodestra è più evidente ... dal momento che va scontato l’effetto traino del 3% della lista civica che porta il nome del dem D’Amato. Flette un ...Silenzio e attesa al comitato elettorale di Alessio D'Amato, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio. Nella sede di Portonaccio per il momento sembrano esserci perlopiù ...