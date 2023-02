(Di lunedì 13 febbraio 2023) Avreste mai pensato di vedere l’sbancare l’Olimpico impiegando Palomino in qualità di esterno di sinistra ? Se la fantasia di qualcuno di voi si fosse spinta così in la, sappiate che l’ennesima alchimia tattica dierini ha prodotto anche …

Simone Inzaghi vuole allungare sulle dirette concorrenti per la qualificazione alla prossima Champions. Nella giornata in cui il Milan e l'hanno vinto ma la Roma e lahanno frenato, i nerazzurri hanno l'opportunità di rafforzare il loro secondo posto in classifica conquistando i 3 punti sul campo della Sampdoria. Per il ...Oggi si può dire che la potenza è rimasta, sempre che l'rimanga stabilmente quella dominante - come contro la- dal punto di vista del ritmo e dell'intensità nell'aggressività. E verrà ...

Lazio-Atalanta, le pagelle: mai visto Ederson così, da 7. Immobile se ne mangia due: 4,5 La Gazzetta dello Sport

Lazio-Atalanta, lo studio dei dati. Il meccanismo di marcature di Gasp e le 154 palle perse dai romani: ecco la chiave L'Eco di Bergamo

Capello: «Lazio Atalanta unica partita di livello europeo della Serie A» Lazio News 24

Lazio-Atalanta 0-2, l'analisi tattica della partita dell'Olimpico L'Ultimo Uomo

L'ex tecnico di Milan, Roma e Juve: "Leao come Zaniolo, è mal consigliato" ROMA (ITALPRESS) - "Ho visto finalmente una partita da Champions giocata con agonismo, qualità, tecnica e con un arbitraggio ...(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Finalmente in Italia ho visto una partita da Champions, una partita vera, gicoata con agonismo, quualità, tecnica e arbitrata in modo fantastico: Lazio-Atalanta. Noi dobbiamo ...