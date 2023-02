Lavoro A Taranto si cercano 60 figure

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del) si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta dinei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionaleX TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media. In quest’ottica, le offerte pubblicate sul portale regionaleX TE, vengono ora raccolte in un Report settimanale che può senz’altro essere di ausilio alla ricerca dida parte di utenti e lettori, come dimostrato da analoghe esperienze in altre province pugliesi. Di seguito il link per consultare le posizioni disponibili: clicca qui first appeared on Tarantini Time Quotidiano.